«Посетители уезжали на скорой»: стало известно, кто напал на Puzzle Club в Андреевке

В ночь с 12 на 13 июля на клуб «Паззл» в селе Андреевка Хасанского района Приморского края напала вооруженная группа людей. Несколько человек пострадали, «Комсомольская правда — Владивосток» выяснила подробности происшествия.
Виталий (имя изменено, прим. редакции) — сын владелицы Puzzle Club. По его словам, в районе полуночи к их клубу подъехал нетрезвый молодой человек и попробовал пройти внутрь.
"У нас допускают только после досмотра: запрещены все виды оружия. Парень отказался показать сумку, и охранники поняли, что у него при себе что-то есть. В проходе отказали. Парень ушел, позвал группу лиц от 25 до 30 человек.
Новоприбывшие также находились в состоянии алкогольного опьянения. Сходу кинули бутылку в сторону входа, она разбилась. Кричали, угрожали нам. Охранники попытались их остановить, но те достали огнестрельное оружие и начали стрелять в воздух, в пол, в сотрудников. К счастью, ни в кого не попали.
Отмечу, что клуб состоит из двух помещений. Мужчины начали дебош в первом. Фейс-контроллеры забаррикадировались.
Часть нападавших успела пройти ко второму помещению. Стреляли в двери, окна, под потолок, вломились внутрь большого зала. Там находились около 300 отдыхающих. Люди испугались, запаниковали, ринулись к запасному выходу. Началась давка.
Охрана организовала эвакуацию, вывели людей. Другая часть сотрудников сдерживала налетчиков, их удалось запереть. Тогда маргиналы разгромили место, перевернули все вверх дном.
Через некоторое время мужчины успокоились, приехала полиция", — рассказал Виталий.
Собеседник отметил, что у работников клуба есть ссадины и синяки, но явных ранений нет. На скорой уезжали посетители заведения.
По словам Виталия, силовики собрали порядка 20 гильз. В ходе разбирательств выяснилось, что практически у каждого нападавшего есть судимость.
«Они местные авторитеты, называют себя “царями Хасанского района”. Нападавшие представляют угрозу для отдыхающих, в разгаре курортный сезон. А у нас даже молодой персонал решил уехать: им стало страшно», — добавил Виталий.
Он просит выбрать законную меру пресечения для агрессоров.
Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с места происшествия.