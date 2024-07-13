«Посетители уезжали на скорой»: стало известно, кто напал на Puzzle Club в Андреевке

Новоприбывшие также находились в состоянии алкогольного опьянения. Сходу кинули бутылку в сторону входа, она разбилась. Кричали, угрожали нам. Охранники попытались их остановить, но те достали огнестрельное оружие и начали стрелять в воздух, в пол, в сотрудников. К счастью, ни в кого не попали.