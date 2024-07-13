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Свою вину не признал: В Молдове осудили на 20 лет тюрьмы мужчину за изнасилование своих внучек

Жителя Кантемирского района приговорили к 20 годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Кантемирского района приговорили к 20 годам лишения свободы после того, как год назад он изнасиловал своих 10- и 6-летних внучек. Приговор вынесли в четверг, 11 июля, судьи Кагульского суда.

Согласно материалам дела, все произошло вечером 16 августа 2023 года, когда мужчина находился в доме потерпевших по просьбе родителей девочек, находившихся за границей, позаботиться о них. Таким образом, он отвел 10-летнюю девочку в комнату, где заставил ее раздеться, после чего занялся с ней сексом. Позже мужчина пошел к 6-летней девочке, которую изнасиловал.

В ходе допроса мужчина не признал своей вины. Однако прокурорам удалось доказать его вину.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Кагула в течение 15 дней.