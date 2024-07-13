Свою вину не признал: В Молдове осудили на 20 лет тюрьмы мужчину за изнасилование своих внучек

Согласно материалам дела, все произошло вечером 16 августа 2023 года, когда мужчина находился в доме потерпевших по просьбе родителей девочек, находившихся за границей, позаботиться о них. Таким образом, он отвел 10-летнюю девочку в комнату, где заставил ее раздеться, после чего занялся с ней сексом. Позже мужчина пошел к 6-летней девочке, которую изнасиловал.