После крушения Cessna Минниханов потребовал взять на учет все воздушные суда

«Ну, это ненормально! Как он людей возит?! Никто же не возражает, чтобы там полеты были. Всё это должно быть организовано с воздушными властями, чтобы разрешение было. Вы представляете, что это такое? Ну как вот так?! Люди приехали, заказали. Они же верят, что раз самолет летает, то у него все разрешения есть. Это сейчас мы узнали, что такие безобразия были. И местные жители жаловались — никто не отреагировал. Жалко людей! Семья приехала отдохнуть. Вот такая история, очень некрасивая», — эмоционально резюмировал Рустам Минниханов.