Двое мужчин погибли при хлопке баллонов на СТО в Бурятии

На СТО города Улан-Удэ примерно в час дня 13 июля произошел сильный хлопок. Известно, что во время ремонтных работ разрушились сварочные баллоны из-за чего погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР республики Бурятия.