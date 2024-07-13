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Двое мужчин погибли при хлопке баллонов на СТО в Бурятии

СК завел уголовное дело из-за хлопка баллонов на станции техобслуживания.

Источник: Комсомольская правда

На СТО города Улан-Удэ примерно в час дня 13 июля произошел сильный хлопок. Известно, что во время ремонтных работ разрушились сварочные баллоны из-за чего погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР республики Бурятия.

— Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые осматривают место происшествия, изымают рабочую документацию, устанавливают наличие сохранившихся записей с камер видеонаблюдения, допрашивают работников предприятия, — пояснили в управлении.

Уголовное дело завели по статье о несоблюдении мер безопасности во время работы, что стало причиной гибели двух человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожары в заповедниках Иркутской области находятся под контролем специалистов. На территории заказника в Бодайбинском районе на одном участке уже удалось усмирить пламя.