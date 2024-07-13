Экс-чиновница Минсельхозпрода Татарстана обвиняется в коррупции

По данным следствия, в 2018 году обвиняемая, занимая должность начальника планово-учетного отдела Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве, получила взятку в размере 25 тысяч рублей. За это она способствовала выделению более 10 миллионов рублей субсидий ООО «Племконзавод “Казанский”» на основании фиктивных документов.