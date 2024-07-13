Россиянин рассказал о пытках заложников ХАМАС

Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал на фестивале в Реиме охранником, когда на мероприятие напали боевики. Его мать рассказывала, что юноша описывал друзьям ситуацию так: «Справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон, и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь». Погибли 260 человек, часть была увезена в сектор Газа.