Обвиняемого в истязании детей в «медресе» в Уфе заключили под стражу

Напомним, по версии следствия, 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире. Там их заставляли учить Коран и жестоко наказывали за провинности. Один из мальчиков в итоге сбежал и обратился за помощью. Оба фигуранта уголовного дела являются гражданами Таджикистана.