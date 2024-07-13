Обвиняемого в истязании детей в «медресе» в Уфе заключили под стражу

В Уфе гражданину Таджикистана, обвиняемому в истязании детей в нелегальном медресе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СКР в регионе.
Мужчина 30-лет обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
«Второй подозреваемый задержан, с ним продолжаются следственные действия, по результатам его деяниям будет дана правовая оценка и решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в СКР..
Напомним, по версии следствия, 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире. Там их заставляли учить Коран и жестоко наказывали за провинности. Один из мальчиков в итоге сбежал и обратился за помощью. Оба фигуранта уголовного дела являются гражданами Таджикистана.