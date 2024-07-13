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Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области около Коломны. Специалисты осматривают место происшествия, фиксируют детали на фото и видео.

В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт «Внуково», однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал «Газпром Авиа».