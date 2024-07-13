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В ДТП в Жамбылской области погибло пять человек

В Жамбылской области в ДТП погибло пять человек. Авария произошла на трассе «Западная Европа — Западный Китай», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что на трассе «Западная Европа — Западный Китай» в Жуалынском районе столкнулись несколько автомобилей. В аварии погибло пять человек и еще пять были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Судя по кадрам видео, снятого на месте событий, в ДТП столкнулось несколько грузовых автомобилей и автобус.

«Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле прокуратуры области».

сообщили в полиции.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что гражданам необходимо следить за погодными условиями, строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными.