В ДТП в Жамбылской области погибло пять человек

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что на трассе «Западная Европа — Западный Китай» в Жуалынском районе столкнулись несколько автомобилей. В аварии погибло пять человек и еще пять были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Судя по кадрам видео, снятого на месте событий, в ДТП столкнулось несколько грузовых автомобилей и автобус.
«Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле прокуратуры области».
Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что гражданам необходимо следить за погодными условиями, строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными.