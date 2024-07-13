В ДТП в Жамбылской области погибло пять человек

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что на трассе «Западная Европа — Западный Китай» в Жуалынском районе столкнулись несколько автомобилей. В аварии погибло пять человек и еще пять были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.