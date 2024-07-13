На территории завода, где обслуживали SSJ, проводят следственные действия

В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт «Внуково», однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал «Газпром Авиа».
«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — сказала она.
Кроме того, Петренко отметила, что дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, а также по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы.
«Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия», — заключила Петренко.