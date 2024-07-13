Полицейские проверили сообщение о якобы убийстве кота Кеши в Иркутской области

В Интернете стали распространяться видео с якобы убитым из оружия котом в Иркутской области. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, происшествие произошло в деревне Заславская Балаганского района. В ролике с мертвым котом, утверждали, что руку к убийству могли приложить соседи.
— На место выехал участковый. Он опросил владельцев животного и жителей домов на той же улице. Установлено, что котенок по кличке Кеша зашел на соседский участок, где находились собаки, которые напали на него и покусали, — пояснили полицейские.
Хозяин участка, куда пробралось животное прогнал собак и вынес еще живого кота за территорию дома. На дороге его нашли дети, которые решили, что котенка застрелили.
Жители населенного пункта выяснили отношения и пояснили участковому, что конфликт исчерпан.