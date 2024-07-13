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Развожаев: в селе Верхнесадовое тушат пожар на 4 гектарах

В Севастополе тушат пожар в селе Верхнесадовое.

Источник: Михаил Развожаев/Tg

В Севастополе в селе Верхнесадовое борются с огнем, который полыхает на 4 гектарах. На месте инцидента работают подразделения МЧС, Лесхоза, спасательной службы Севастополя.

Губернатор города федерального значения Михаил Развожаев сообщил, что им удалось локализировать открытое горение:

«Угроза распространения на дома и хозпостройки отсутствует. На тушении пожара продолжают работать 6 автоцистерн».

Сухая трава, кустарник и лес горят в районе улицы имени Юрия Гагарина.

Напоминаем, что за минувшую неделю в городе-герое успешно потушили четырнадцать подобных возгораний. Хорошо, что все обошлось без жертв и пострадавших.

Природе же нанесен ущерб, который восстанавливать придется не один год. В огне гибнут и растения, и животные, и пернатые.

пожары