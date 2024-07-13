Челябинец вынес из магазина сейф с деньгами

На место преступления сразу же отправились оперативники, которые досконально осмотрели магазин, а также опросили возможных свидетелей. В итоге им им удалось установить и задержать подозреваемого.
Им оказался челябинец 2003 года рождения. В магазин он проник, выдавив секцию входной двери. Сейф он унёс, а вскрыл его уже у себя дома. Деньги задержанный успел истратить.
«В отношении подозреваемого в районном Отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, добавив, что злоумышленник находится под подпиской о невыезде.