Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке

«У Сопротивления есть данные, что после нескольких прилетов в Южный порт Одессы, британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки <…> В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе», — сказал он.