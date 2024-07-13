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Подполье заявило об уничтожении наемников и склада ВСУ при ударе по Чабанке

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В Чабанке уничтожили склад с боекомплектом, высший офицерский состав ВСУ и иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«У Сопротивления есть данные, что после нескольких прилетов в Южный порт Одессы, британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки <…> В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе», — сказал он.

Лебедев процитировал сообщения от одного из местных жителей: «Прилетело в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация серьезная, слышна в Одессе». «Привет, пишут, прилетело по позициям ПВО, район Чабанки, к северу от города».

После этого к месту удара выехали пожарные и кареты скорой помощи. В небе также заметили вертолет.

«Даже по прошествии 15 минут сообщают о продолжающейся мощной детонации», — отметил собеседник агентства.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.