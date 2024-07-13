В Алупке вспыхнул природный пожар — что известно

Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.