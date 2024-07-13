В Алупке вспыхнул природный пожар — что известно

Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям в субботу в 17:41. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
«По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Дополнительно для недопущения распространения огня была привлечена техника. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует», — сказано в сообщении.
Огонь был локализован в 19:15. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 34 человека и 10 единиц техники.
Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.