Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали

«Следователями регионального следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУМВД России по Пермскому краю задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка, тело которого 12 июля 2024 года было обнаружено в чемодане у мусорных баков в городе Перми», — говорится в сообщении.
В ближайшее время она будет допрошена следователями территориального следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, добавили в ведомстве.
Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями и признаками асфиксии.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Сообщалось, что ищут женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, на кадрах которого женщина идет по улице с этим чемоданом.
Позже СУСК РФ по Пермскому краю сообщил, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать.