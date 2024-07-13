Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Сообщалось, что ищут женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, на кадрах которого женщина идет по улице с этим чемоданом.