ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области

«Расчетом ОТРК “Искандер-М” нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. В результате уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП “Мардер” и до 120 военнослужащих ВСУ», — заявили в ведомстве.