ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комплекс «Искандер-М» нанес удар по железнодорожному составу в Харьковской области, уничтожив около 20 единиц техники украинских войск, говорится в сообщении Минобороны России.
«Расчетом ОТРК “Искандер-М” нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. В результате уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП “Мардер” и до 120 военнослужащих ВСУ», — заявили в ведомстве.
Министерство также опубликовало видео, на котором показывается момент удара по составу и горящая военная техника.
Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлял беспилотник Орлан-10.
В четверг глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные закрепились на занятых ранее рубежах, ежедневно отражая серьезные контратаки противника. По его словам, ВСУ несут большие потери, а все их контратаки «захлебываются практически в самом начале».
В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно поражают места расположения личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру: объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.