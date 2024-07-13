В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане

Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
«Одним из важнейших достижений (минразведки — ред.) за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте», — говорится в тексте заявления министерства.
По информации ведомства, данные, полученные от задержанного, сыграли важную роль в раскрытии других заговоров, а также выявлении их организаторов и их убежищ.
* Запрещенная в России террористическая организация.