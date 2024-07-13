В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в Кермане

Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).