Убийца 18-летнего парня взят под стражу в Атырауской области

В начале месяца в селе Сартогай Махамбетского района Атырауской области от нанесенных ударов односельчанином скончался выпускник школы. Как пишет газета «Ак Жайык», по указанию областной прокуратуры от 11 июля действия подозреваемого квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».