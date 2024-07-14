Катастрофа в молдавских селах: Колодцы высыхают полностью, водопровода нет, придется развозить бочки с водой, и с каждым годом ситуация ухудшается — мнение эколога

— Ужас! Так сохнут колодца в селах! — поражается житель Фалештского района Николай Табарану. — Есть села, в которых практически все колодца высохли, впору бочки с водой заводить. Озера сохнут так сильно, в них не то, что рыбы не осталось, а лягушки уже не живут. А сотрудники Экологической инспекции ничего не делают, а только штрафы выписывают.