Катастрофа в молдавских селах: Колодцы высыхают полностью, водопровода нет, придется развозить бочки с водой, и с каждым годом ситуация ухудшается — мнение эколога

— Ужас! Так сохнут колодца в селах! — поражается житель Фалештского района Николай Табарану. — Есть села, в которых практически все колодца высохли, впору бочки с водой заводить. Озера сохнут так сильно, в них не то, что рыбы не осталось, а лягушки уже не живут. А сотрудники Экологической инспекции ничего не делают, а только штрафы выписывают.
Николай рассказал историю про своего знакомого, который после 25 лет пребывания в Германии решил вернуться в родное село:
— Хотел почистить заброшенный колодец, который находится рядом с его домом, а его экологи оштрафовали на 19000 леев за то, что у него было авторизации. А он из этого заброшенного колодца трупы собак доставал! Хотел сделать как лучше… Если экологи не чешутся, так пусть людям дадут доброе дело сделать!
Друг Николая оплатил штраф в течение трех дней — «всего» 9500 леев. Между прочим, рытье колодца обходится в кругленькую сумму. Если вода близко к поверхности залегает — от 2500 евро. Чем глубже вода — тем больше стоимость колодца.
— Эта служба работает как банда, — продолжает Николай. — В каждом селе развели стукачей и как только бабка подожжет хворост на огороде, они тут как тут, и штрафуют ее. А сами ничего не делают, настоящие бандиты!
КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА
— Да, это уже началась гидрологическая засуха, — говорит исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий. — Из года в год осадков недостаточно, и постепенно подземные воды истощаются.
— С каждым годом будет все хуже?
— Конечно. Причина в изменении климата. Меньше осадков с каждым годом. Если раньше 40% осадков выпадало в нижнем Днестре, а 60 — в верхнем, то сейчас 80% осадков выпадает в верхнем Днестре и всего 20 — в нижнем.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о критической ситуации с качеством воды в колодцах страны.
По данным ведомства, более 70% источников не соответствуют санитарным нормам.
«Ситуация существенно ухудшилась после недавних обильных осадков. Мы настоятельно рекомендуем населению провести дезинфекцию колодцев и использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду», — говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства.