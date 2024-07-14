На Дональда Трампа совершили покушение

Выступление экс-президента США перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.