Илон Маск сделал заявление после покушения на Трампа

Агентство Блумберг передавало, что Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа Маск ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, обсуждал с другими бизнесменами-единомышленниками, как лучше всего «противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена».