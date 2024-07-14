Илон Маск сделал заявление после покушения на Трампа

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление», — написал Маск.
Ранее Трамп прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
Агентство Блумберг передавало, что Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа Маск ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, обсуждал с другими бизнесменами-единомышленниками, как лучше всего «противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена».