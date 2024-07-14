Один человек, предположительно, погиб во время стрельбы на митинге Трампа

Информация приводится на странице телеканала в соцсети X. Как отмечается, информации о стрелке пока нет.
Во время стрельбы господин Трамп схватился за ухо и лег на пол. После этого охрана увела его со сцены, у республиканца было окровавлено ухо. Его увезли в больницу. Утверждается, что он «в порядке».
Дональд Трамп претендует на выдвижение на выборы президента 2024 года от Республиканской партии. Его соперником вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.