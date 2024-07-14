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Один человек, предположительно, погиб во время стрельбы на митинге Трампа

Один человек считается погибшим при стрельбе на митинге 45-го президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом окружной прокурор округа Батлер сообщил местному телеканалу WTAE.

Источник: AP 2023

Информация приводится на странице телеканала в соцсети X. Как отмечается, информации о стрелке пока нет.

Во время стрельбы господин Трамп схватился за ухо и лег на пол. После этого охрана увела его со сцены, у республиканца было окровавлено ухо. Его увезли в больницу. Утверждается, что он «в порядке».

Дональд Трамп претендует на выдвижение на выборы президента 2024 года от Республиканской партии. Его соперником вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.

расследование
Трамп Дональд