Дональда Трампа задело выстрелом на митинге, подозреваемый в стрельбе мертв

Господин Голдингер привел информацию о погибших и пострадавших ряду изданий, в том числе Associated Press и The Washington Post (информацию публикует журналистка газеты Мерил Корнфилд в соцсети X).
Во время стрельбы господин Трамп схватился за ухо и лег на пол. После этого охрана увела его со сцены, у республиканца было окровавлено ухо. Его увезли в больницу. Утверждается, что он «в порядке».
Стрельба произошла за два дня до того, как Дональд Трамп, как предполагается, официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин). Его соперником на выборах вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.