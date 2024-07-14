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Дональда Трампа задело выстрелом на митинге, подозреваемый в стрельбе мертв

Подозреваемый в стрельбе на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания мертв, сообщил прокурор округа Батлер Ричард Голдингер журналистам. Погиб один участник митинга, еще один получил ранение и находится в критическом состоянии. 45-й президента США задело выстрелом. По информации источника Fox News, кроме предполагаемого стрелка погибли два человека.

Источник: AP 2023

Господин Голдингер привел информацию о погибших и пострадавших ряду изданий, в том числе Associated Press и The Washington Post (информацию публикует журналистка газеты Мерил Корнфилд в соцсети X).

Во время стрельбы господин Трамп схватился за ухо и лег на пол. После этого охрана увела его со сцены, у республиканца было окровавлено ухо. Его увезли в больницу. Утверждается, что он «в порядке».

Стрельба произошла за два дня до того, как Дональд Трамп, как предполагается, официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин). Его соперником на выборах вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.

Трамп Дональд