Дональда Трампа задело выстрелом на митинге, подозреваемый в стрельбе мертв

Стрельба произошла за два дня до того, как Дональд Трамп, как предполагается, официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин). Его соперником на выборах вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.