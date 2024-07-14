Мать добилась компенсации за жуткое ДТП с дочкой

В мае 2022 года в посёлке Чунский Иркутской области женщина-водитель сбила 11-летнюю Ульяну Кедик. Школьницу без сознания санавиацией доставили в детскую больницу в Иркутск. Девочка уже прошла несколько операций. И впереди её ещё ждёт долгая реабилитация. Летом 2024 года родители Ульяны добились с виновницы аварии и хозяина машины компенсации в полмиллиона рублей. Но получили пока только часть денег. Корреспондент irk.aif.ru узнал подробности.
Как чувствовала, что не нужно было её отпускать
«В тот день я пошла гулять с маленьким ребёнком, а дочь захотела пойти погулять с подружками. Я как чувствовала, что не нужно было её отпускать», — делится мать Ульяны Юлия Кедик.
В тот день Ульяна вместе с друзьями шла по улице 50 лет Октября по обочине широкой дороги, где нет тротуаров. Неожиданно на детей вылетела Mazda Demio. На глазах друзей Ульяну отбросило в сторону с такой силой, что кроссовки слетели с ног и оказались на другой стороне проезжей части. Дети были в ужасе. Одна из подружек позвонила родным. Женщина сообщила матери девочки, что её дочку сбила машина. Прибежав на место ДТП, Юлия нашла девочку без сознания.
«Мы вызвали скорую помощь и дочку увезли в больницу. На следующий день на вертолёте её экстренно доставили в Иркутск, в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. У дочки была гематома на голове и сломана ключица. Врач сказал, что нам очень сильно повезло, так как обычно в таких ситуациях всё заканчивается летальным исходом», — рассказала Юлия Кедик.
Даже не рассчитывали на деньги
После жуткого дорожно-транспортного происшествия прокуратура Чунского района провела проверку.
«Сотрудники полиции сказали, что женщина ехала со скоростью 40 километров в час, но я не верю, что на такой скорости можно с такой силой сбить ребёнка», — поделилась Юлия Кедик.
Чтобы защитить права пострадавшей девочки, районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с водителя и собственника автомобиля компенсации морального вреда в размере 480 тысяч рублей, учитывая тяжесть вреда здоровью ребёнка. Но виновница ДТП подала апелляцию, ссылаясь на то, что с ребёнком всё нормально.
«Я даже не думала подавать заявление, чтобы требовать деньги, так как нам не до этого было. У меня за дочку сердце болело. Прокурор сказал, что суд может снизить сумму, но в результате он встал на нашу сторону. Теперь эти деньги пойдут на лечение доченьки», — рассказала мама Ульяны.
«Суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу пострадавшей девочки в лице её законного представителя компенсацию. Иркутский областной суд также поддержал позицию прокурора, оставив судебный акт без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения», — прокомментировали АиФ-Иркутск в региональной прокуратуре.
Что касается самой виновницы ДТП, то суд признал её виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля.
Впереди долгая реабилитация
После ДТП Ульяну ждало несколько операций и лечение у нейрохирурга. Но это не всё, так как теперь она будет проходить реабилитацию в санатории в Челябинской области. Туда Ульяна поедет вместе с бабушкой. В учреждении девочка пройдёт лечение и восстановление. Также Юлия поделилась, что теперь из-за черепно- мозговой травмы дочери будут постоянно делать МРТ и энцефалограммы.
Несмотря на травму головы и рекомендации медиков, сама Ульяна отказалась учиться на дому и пошла в школу, так как там друзья, по которым она соскучилась за время лечения.
«Раньше дочка занималась лёгкой атлетикой, но врач сказал, что теперь нельзя, никаких нагрузок. Но Ульяна упрашивала тренера, чтобы он согласился позаниматься с ней. Однако через два занятия она сказала, что хуже себя почувствовала и со спортом придётся проститься», — рассказала Юлия Кедик.
Травма головы всё же сказалась на учёбе, так как Ульяна стала хуже запоминать тексты, но врач заверил, что со временем память можно восстановить. Ульяна обязательно поправится, просто на это нужно время. Несмотря на юный возраст, девочка отважно переносит трудности, так как рядом большая и любящая семья.