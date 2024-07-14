Мать добилась компенсации за жуткое ДТП с дочкой

В тот день Ульяна вместе с друзьями шла по улице 50 лет Октября по обочине широкой дороги, где нет тротуаров. Неожиданно на детей вылетела Mazda Demio. На глазах друзей Ульяну отбросило в сторону с такой силой, что кроссовки слетели с ног и оказались на другой стороне проезжей части. Дети были в ужасе. Одна из подружек позвонила родным. Женщина сообщила матери девочки, что её дочку сбила машина. Прибежав на место ДТП, Юлия нашла девочку без сознания.