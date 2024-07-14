Мотоциклист пострадал в аварии с Toyota Hiace в Хабаровске

13 июля вечером в Хабаровске произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 20:50 в краевом центре водитель автомобиля Toyota Hiace, поворачивая налево с проспекта 60-летия Октября на улицу Суворова, столкнулся с мотоциклом.
«Водитель мотоцикла, мужчина 1972 года рождения, получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для обследования», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД для предотвращения аварий.