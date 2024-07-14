Что известно о покушении на экс-президента США Дональда Трампа

Трампа с окровавленным ухом увела Секретная служба.
ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
Звуки стрельбы.
• Во время выступления Трампа прозвучали звуки выстрелов. После чего он упал, и его закрыла Секретная служба.
• На трансляции выступления было видно, что у экс-президента кровь на правом ухе.
• Стрелок ликвидирован. По меньшей мере погиб один из сторонников Трампа.
• После покушения Трамп был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
• Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
• Один сторонник Трампа погиб, еще два в критическом состоянии.
• Родственник бывшего врача Трампа получил ранение при стрельбе на митинге в Пенсильвании.
Заявление Трампа после стрельбы.
• Экс-президент США заявил, что пока ничего не известно о стрелявшем.
• Он подтвердил, что был ранен в правое ухо.
• Трамп выразил соболезнования семье погибшего сторонника.
Расследование инцидента.
• Правоохранительные органы США начали расследование стрельбы на митинге в Пенсильвании как покушения на экс-президента Соединенных Штатов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
• Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США подключились к расследованию обстоятельств и причин стрельбы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
• Подозреваемый в стрельбе находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
• Открывший огонь на митинге вел стрельбу, находясь за пределами территории, где проходило мероприятие, сообщила Секретная служба США.
• Стрелявший не имел никаких связей с иностранными государствами, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.
• Сотрудники правоохранительных органов нашли винтовку на месте стрельбы на митинге сторонников экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, передает Associated Press со ссылкой на источники.
• В ФБР заявили, что будут играть ведущую роль при расследовании стрельбы.
• Республиканцы вызовут на слушания сотрудников служб США из-за стрельбы на митинге.
Реакция президента США.
• Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию.
• Он осудил стрельбу на митинге, призвал граждан США к единению.
• Президент заявил, что ждет дополнительной информации о стрельбе, рад, что Трамп жив.
• Байден заявил, что не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу покушением на Трампа.
Реакция в стране.
???• Бизнесмен Илон Маск заявил о полной поддержке Трампа. Он считает, что руководитель Секретной службы Соединенных Штатов Киберли Читл должна уйти в отставку после покушения на экс-президента.
• Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что молится за своего однопартийца.
• Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что «пощады врагам не будет».
• Независимый кандидат на президентских выборах Роберт Кеннеди — младший призвал американцев объединиться и молиться за здоровье Трампа.
• Лидеры демократических фракций в Сенате и Палате представителей Конгресса осудили стрельбу.
• Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли и экс-президент США Джордж Буш — младший осудили стрельбу.
• Бывший президент США Барак Обама, а также Билл и Хиллари Клинтон поддержали Трампа.
• Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа привела к большему насилию.
• Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший выразил уверенность, что его отец продолжит политическую борьбу.
• Американские законодатели потребовали от Секретной службы проинформировать их о предпринятой попытке покушения на Трампа.
• Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен осудили стрельбу.
Реакция в мире.
• Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Боливии Луис Арсе, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава британского МИД Дэвид Лэмми, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Венесуэлы Николас Мадуро, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудили стрельбу.
• Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал инцидент покушением на демократию.
• Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Трампу.
• Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвали неприемлемым инцидент со стрельбой.
• Премьер-министр Японии Фумио Кисида пожелал Трампу скорейшего выздоровления.