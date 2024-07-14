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Секретная служба США подтвердила гибель стрелка и зрителя на митинге Трампа

Стрельба на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания велась с возвышенности на территории за пределом места проведения мероприятия, сообщила Секретная служба США. Подозреваемый был убит. Погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые ранения. Сам господин Трамп сообщил, что ранен в ухо.

Источник: AP 2023

«Во время предвыборного митинга бывшего президента Трампа в округе Батлер, штат Пенсильвания, вечером 13 июля, примерно в 18:15, подозреваемый стрелок произвел несколько выстрелов в стороны сцены с возвышенности за пределами места проведения митинга», — говорится в заявлении Секретной службы (цитата по Fox News).

Стрельба произошла во время выступления Дональда Трампа на сцене с речью. Бывшего президента и претендента на новый срок задело выстрелом. По информации Associated Press, произошедшее расследуется как покушение на бывшего президента.

Стрельба произошла за два дня до того, как Дональд Трамп, как предполагается, официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин). Его соперником на выборах вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.

Трамп Дональд
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