В одной из столичных бань произошел взрыв газа

Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина хлопка устанавливается.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
В Сарыаркинском районе столицы в 2-этажной бани произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием домашних вещей, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина хлопка устанавливается.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.