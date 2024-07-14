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В одной из столичных бань произошел взрыв газа

В Сарыаркинском районе столицы в 2-этажной бани произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием домашних вещей, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Причина хлопка устанавливается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.