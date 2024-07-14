«Раздался оглушительный хлопок и на ребенка посыпались искры»: сибирячка вынесла сына из дома, в который ударила молния

«Дома нет, а ипотека есть! Кстати, платить которую придется еще целых 30 лет…», — негодует 27-летняя Ирина Гапасова из Хомутова. В одночасье сибирячка с 5-летней дочерью и 2-летним сыном остались без крыши над головой. На улице семья оказалась из-за молнии, которая вечером 10 июля угодила в их дом по улице Кирова. Полностью сгорели деревянная веранда и крыша на площади 120 кв. м. Сейчас от семейного гнездышка, в котором Гапасовы успели пожить всего-то год и три месяца, остались только бетонные стены и разбитые стекла.
— К счастью, все живы и здоровы, — рассказывает КП-Иркутск Ирина. — А ведь, кто знает, как все могло закончится.
10 июля в доме находились только Ирина с сыном. Муж был на службе, а старшую дочь пару дней назад увезли в соседний поселок к бабушке.
— Помню, в тот день на горизонте сгущались дождевые тучи. Вечером решила выйти покопаться немного в огороде. Сын в это время стоял на террасе.
Ирина собралась заходить в дом, но вдруг раздался оглушительный хлопок, а потом с крыши веранды на ребенка посыпались искры.
— Схватила сына и пулей залетела в дом. Только начала отходить от шока, что молния угодила в дом, как спустя пару минут вижу в окно дым пошел. Опять взяла ребенка, быстрее собрала все документы, ключи от машины и бегом вылетела из дома. Посадила малыша в автомобиль и отъехала подальше от дома.
В машине Ирина вызвала спасателей и мужа. Вскоре дом многодетной семьи тушили девять пожарных.
— Внутрь дома огонь не попал, поэтому мебель и некоторые вещи просто затопило водой. Но крыша сгорела дотла. Живем пока у родных, — рассказывает сибирячка. — Хорошо хоть в банке, где брали ипотеку, сказали, что случай страховой. Будем надеяться на выплату. Ведь, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, работает только муж.
Почему молнию притянуло к дому Ирины? Семья предполагает, что виной всему кабель, который тянется к их крыше от столба.
— К счастью, сын не понял и сильно не испугался. А мы с мужем молодые, быстро встанем на ноги, — не унывает Ирина.