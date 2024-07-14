«Раздался оглушительный хлопок и на ребенка посыпались искры»: сибирячка вынесла сына из дома, в который ударила молния

«Дома нет, а ипотека есть! Кстати, платить которую придется еще целых 30 лет…», — негодует 27-летняя Ирина Гапасова из Хомутова. В одночасье сибирячка с 5-летней дочерью и 2-летним сыном остались без крыши над головой. На улице семья оказалась из-за молнии, которая вечером 10 июля угодила в их дом по улице Кирова. Полностью сгорели деревянная веранда и крыша на площади 120 кв. м. Сейчас от семейного гнездышка, в котором Гапасовы успели пожить всего-то год и три месяца, остались только бетонные стены и разбитые стекла.