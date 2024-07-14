Расчет РЭБ «Севера» подавил разведывательные БПЛА ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июл — РИА Новости. Расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил разведывательные БПЛА противника, не допустив пересечения государственной границы в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В ходе несения боевого дежурства расчет станции радиоэлектронной борьбы Р-934 обнаружил несколько беспилотников ВСУ, которые пытались пересечь государственную границу. Определив канал управления беспилотниками, оператор станции Р-934 подавил (блокировал сигнал — ред.) его и вражеские БПЛА, потеряв управление, упали», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что станция радиопомех закрывает небо в радиусе нескольких десятков километров, операторы могут подавить системы управления и навигации БПЛА противника. Беспилотник теряет связь с отправителем и в большинстве случаев просто падает на землю.
«Расчёты станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) несут круглосуточное дежурство, чтобы пресечь нанесение ударов по приграничным населенным пунктам и пролёта БПЛА далее по территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.