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Российский FPV-дрон тараном сбил в небе ударный гексакоптер ВСУ

Источник: Российская газета

Российские десантники тараном сбили в небе ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что воздушный бой произошел над Раздоловкой в ДНР. Направлялся вражеский дрон в сторону позиций ВС РФ для сброса мин, передает РИА Новости.

Однако угрозу вовремя заметил оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ. Оценив обстановку, десантник быстро поднял в воздух FPV-дрон и направил его в сторону гексакоптера ВСУ.

«Набрав высоту, оператор зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник, который взорвался в воздухе», — добавили в МО.

Напомним, «Бабой-Ягой» называют украинский сельскохозяйственный дрон. Такое прозвище ему дали за характерный громкий звук при полете. Этот тяжелый беспилотник может взять на борт до 60 кг бомб, минометных или противотанковых мин.