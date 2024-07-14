Российский FPV-дрон тараном сбил в небе ударный гексакоптер ВСУ

Российские десантники тараном сбили в небе ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что воздушный бой произошел над Раздоловкой в ДНР. Направлялся вражеский дрон в сторону позиций ВС РФ для сброса мин, передает РИА Новости.
Однако угрозу вовремя заметил оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ. Оценив обстановку, десантник быстро поднял в воздух FPV-дрон и направил его в сторону гексакоптера ВСУ.
«Набрав высоту, оператор зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник, который взорвался в воздухе», — добавили в МО.
Напомним, «Бабой-Ягой» называют украинский сельскохозяйственный дрон. Такое прозвище ему дали за характерный громкий звук при полете. Этот тяжелый беспилотник может взять на борт до 60 кг бомб, минометных или противотанковых мин.