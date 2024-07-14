В Трампа стреляли во время выступления в США: он ранен

Сообщается, что выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего, по данным CNN, на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом, по информации спецслужб, один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Отмечается, что сейчас жизни Дональда Трампа ничего не угрожает.