Жительницу Башкирии во дворе дома укусила ядовитая змея

Все произошло во дворе частного дома. Женщина вышла вечером во двор, чтобы завершить дела по хозяйству и почувствовала в нижней части ноги жжение. Хозяйка подумала, что это муравьи и не придала значения. Однако когда зашла домой, то увидела, что конечность начала опухать и синеть.
Супруг пострадавшей вызвал скорую помощь, однако, сильно испугавших за жену, решил везти ее в больницу сам. Медики подтвердили, что это укус змеи, причем ядовитой. Пациентке вкололи противоядие и оставили под наблюдение на сутки.
Дальнейшее лечение женщина продолжила дома, сообщает газета «Абзелил».
Ранее сообщалось, что жители Башкирии стали чаще жаловаться на змей.
Специалисты дают несколько советов: «Если вы встретите змею на улице, лучше всего просто обойти её стороной и ни в коем случае не трогать. Как правило, у пресмыкающихся нет цели укусить, змея первой нападать не станет. Если же она заползла в дом, не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, а сразу вызывайте спасателей по телефону 112».