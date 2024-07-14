Жительницу Башкирии во дворе дома укусила ядовитая змея

Специалисты дают несколько советов: «Если вы встретите змею на улице, лучше всего просто обойти её стороной и ни в коем случае не трогать. Как правило, у пресмыкающихся нет цели укусить, змея первой нападать не станет. Если же она заползла в дом, не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, а сразу вызывайте спасателей по телефону 112».