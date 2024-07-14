МККК получил 29,8 тыс. запросов по пропавшим в связи с конфликтом РФ и Украины

Господин Мишель сообщил «РИА Новости», что организация старается предоставить как можно больше ответов на запросы, но предстоит еще большая работа с властями. «На это могут уйти годы — найти людей, идентифицировать их, удостовериться, что их могут перевезти на родину, похоронить», — сказал он.