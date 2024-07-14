МККК получил 29,8 тыс. запросов по пропавшим в связи с конфликтом РФ и Украины

Господин Мишель сообщил «РИА Новости», что организация старается предоставить как можно больше ответов на запросы, но предстоит еще большая работа с властями. «На это могут уйти годы — найти людей, идентифицировать их, удостовериться, что их могут перевезти на родину, похоронить», — сказал он.
Пропавшие без вести могли быть задержаны, ранены, погибнуть или уехать в другую страну, объяснил господин Мишель. Он призвал тех, кто ищет близких, связаться с МККК, чтобы зарегистрировать пропавших.
Бюро МККК по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между РФ и Украиной, было открыто в марте 2022 года в Женеве. Организация выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта. она собирает, систематизирует и передает информацию о пропавших без вести или разлученных с семьями.
МККК в феврале 2024 года, спустя два года после конфликта, сообщал о розыске 23 тыс. человек, которые числятся пропавшими без вести с начала боевых действий. В марте сообщалось, что семьи пропавших без вести 130 тыс. раз связывались с организацией.