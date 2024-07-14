«Эскадры истребителей»: НАТО сообщили тревожные новости о войне с Россией

Как отметили журналисты, ВВС западных стран еще ни разу не встречались с таким уровнем ПВО, как у России. За время конфликта на Украине российская армия показала, что способна формировать крайне сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами РЭБ и ракетными комплексами, подчеркнули в издании.