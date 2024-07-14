«Эскадры истребителей»: НАТО сообщили тревожные новости о войне с Россией

«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе. <…> Штатам и их союзникам, вероятно, будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения», — говорится в статье.
Как отметили журналисты, ВВС западных стран еще ни разу не встречались с таким уровнем ПВО, как у России. За время конфликта на Украине российская армия показала, что способна формировать крайне сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами РЭБ и ракетными комплексами, подчеркнули в издании.
«Россия — это совершенно другой оппонент. У нее есть территория и ресурсы для выстраивания и развертывания масштабной и изощренной ПВО, которую будет сложно уничтожить», — заключили авторы статьи.
Ранее командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал, что войска ПВО незамедлительно адаптируются для противодействия ракетным ударам с применением западного оружия. По словам командующего, боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов с первых дней СВО постоянно совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушным атакам.