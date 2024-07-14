Лесные пожары стали причиной задымления в Бодайбинском районе

В северо-восточных районах Иркутской области регистрируется сильное задымление. Причиной этому явлению стали лесные пожары, которые бушуют на территориях соседних регионов. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Проанализировали космические снимки, направление ветра. Было установлено, что основная часть задымленности — 95% — формируется и перемещается в Приангарье с территории соседних регионов", — пояснил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин.
Сейчас задымлены Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Ситуацию в середине июля обсудили во время ежедневного штаба министерства лесного комплекса Иркутской области с участием представителей ГУ МЧС по региону.
На 13 июля на территории Приангарья зарегистрировано 19 действующих пожаров, площадь которых составляет 3,4 тыс га. Еще 11 пожаров локализовано на площади тысяча гектаров.