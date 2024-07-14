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В ДТП на трассе Очер-Осиновка в Прикамье погиб водитель легковушки

Его автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП на автодороге Очер-Осиновка на территории Очерского округа погиб мужчина. Смертельная авария произошла в субботу, 13 июля. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительной информации, на 12-м километре автодороги 51-летний водитель легкового автомобиля «Ока» не справился с управлением и совершил выезд с дороги в кювет. В результате чего, машина опрокинулась. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.