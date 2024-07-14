NY Post назвала личность стрелявшего в Трампа

Полиция Пенсильвании объявила, что пока не может с полной уверенностью квалифицировать произошедшее как нападение стрелка-одиночки. «В настоящее время у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза», — добавил подполковник Джордж Бивенс. Ведомство попросило присылать видеозаписи и снимки с митинга, чтобы выяснить больше информации о покушении.