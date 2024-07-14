Жительница Златоуста спасла троих детей от огня, сбросив их с пятого этажа

Здесь находились женщина и трое ее детей от 4 до 6 лет. Когда начался пожар, они не смогли выйти из квартиры — заклинило замок.
Одеяло под окнами квартиры растянули очевидцы, женщине помогли выбраться из квартиры огнеборцы. Они вывели ее на улицу по маршевым лестницам.
В минздраве Челябинской области рассказали, что детям оказали необходимую медицинскую помощь поле эвакуации на одеяло местные врачи, но они будут направлены в областной центр.
«Для продолжения обследования и лечения дети будут транспортированы в ЧОДКБ, где имеются ведущие специалисты по всем профилям оказания медицинской помощи», — отметили в пресс-службе минздрава.