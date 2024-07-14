Уфимка перевела мошенникам более 10 млн рублей

Когда она поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонили в мае якобы сотрудники ФСБ и Центробанка. Ей рассказали, что неизвестные пытаются похитить ее деньги и, чтобы их сохранить, нужно перевести их на «безопасный» счет. Кроме того, ее убедили в том, что она может лишиться своей недвижимости, поэтому необходимо действовать быстро.