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Омский Иртыш при неспадающей жаре унес еще одну жизнь

В воскресенье, 14 июля 2024 года, в ГУ МЧС по Омской области обнародовали информацию об утонувшем мужчине.

Источник: Reuters

Обозначено, что трагедия произошла на Иртыше в границах деревни Лежанка Горьковского района Омской области.

«Утонул при купании в нетрезвом состоянии в необорудованном для этого месте», — заявили в органах МЧС.

В полиции «СуперОмску» сообщили, что погибшему было 47 лет, его тело направлено в морг для установления основной причины трагедии.

Отметим, с наступлением июля 2024 года зафиксирован ряд инцидентов, в результате которых утонуло три человека. Так, 10 июля 2024 года бездыханное тело женщины обнаружили в озере Соленое, тогда как 5 июля 2024 года похожие ситуации происходили на водоемах в Исилькульском и Большереченском районах.

несчастный случай