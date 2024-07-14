Омский Иртыш при неспадающей жаре унес еще одну жизнь

Отметим, с наступлением июля 2024 года зафиксирован ряд инцидентов, в результате которых утонуло три человека. Так, 10 июля 2024 года бездыханное тело женщины обнаружили в озере Соленое, тогда как 5 июля 2024 года похожие ситуации происходили на водоемах в Исилькульском и Большереченском районах.