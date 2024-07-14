Омский Иртыш при неспадающей жаре унес еще одну жизнь

Обозначено, что трагедия произошла на Иртыше в границах деревни Лежанка Горьковского района Омской области.
«Утонул при купании в нетрезвом состоянии в необорудованном для этого месте», — заявили в органах МЧС.
В полиции «СуперОмску» сообщили, что погибшему было 47 лет, его тело направлено в морг для установления основной причины трагедии.
Отметим, с наступлением июля 2024 года зафиксирован ряд инцидентов, в результате которых утонуло три человека. Так, 10 июля 2024 года бездыханное тело женщины обнаружили в озере Соленое, тогда как 5 июля 2024 года похожие ситуации происходили на водоемах в Исилькульском и Большереченском районах.