Около 900 населенных пунктов остались без света из-за стихии

МИНСК, 14 июл — Sputnik. В минувшие сутки по стране периодически нарушалось электроснабжение в 900 населенных пунктах, сообщает ГПО «Белэнерго».
Больше всего пострадали Витебская область (274 населенных пункта), а также Гродненская (232) и Минская (361). Стихия затронула 2897 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранены или еще устраняются аварийными бригадами. По данным на 06:00 14 июля без электричества оставались 104 населенных пункта.
«Причиной стала сильная жара и грозы. В отдельных районах прошли ливни с порывистым ветром, который привел к падению деревьев и веток на линии электропередачи, повредил опоры».
МЧС сообщает, что порывы ветра 13 июля достигали скорости 22 м/с. Были повреждены кровли 230 жилых домов, в основном в Гродненской области. Зафиксированы 372 случая падения деревьев в практически по всей стране. Из-за этого повреждены 25 автомобилей.
Кроме того, по данным Минсктранса, в белорусской столице нарушалось движение общественного транспорта. Так, на Логойском тракте не ходили трамваи из-за отсутствия электроэнергии. В некоторых местах движению помешали упавшие деревья.
Ранения и смерть
Основной ущерб от стихии — не материальный. Пострадали люди, в том числе есть как минимум одна погибшая.
«От полученных травм старшая из пострадавших скоропостижно скончалась на месте. Вторая — госпитализирована», — говорится в сообщении.
Минздрав позже уточнил, что на Цнянском водохранилище пострадали два человека, которые были госпитализированы.
МЧС сообщило, что в Минской области в кемпинге «Клевое место» (на берегу Вилейского водохранилища возле д. Кучки Вилейского района) дерево придавило мужчину 1989 года рождения, в результате он погиб.
В Ждановичах из-за падения дерева пострадал ребенок, он тоже в больнице. В центре Минска при порыве ветра пострадали два человека. На них упало стекло. МЧС уточняет, что это девушка 1999 года рождения и ее брат (2007 года).
«В результате порывистого ветра в Минске упала кирпичная стена. Пострадавший, молодой человек, госпитализирован», — также сообщили в Минздраве.
У этого пострадавшего — сочетанные травмы, черепно-мозговая травма средней степени, закрытая травма грудной клетки, травма живота, переломы костей. В сводке МЧС говорится, что ЧП случилось на улице Малосеребрянской в частном секторе.
В городе Узда на бульваре Дзержинского ветер опрокинул надувной аттракцион. Травмы получили мальчик и девочка, соответственно, 2018 и 2021 годов рождения. Оба госпитализированы.