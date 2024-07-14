Женщину пытались зарезать на улице в Мангистау

Отметим, что согласно ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом на основании ч.3 ст. 24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.