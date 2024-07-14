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На месте взрыва КНС в Волгограде обнаружили тело четвертого погибшего

Тело еще одного пропавшего рабочего нашли в субботу, 13 июля.

Напомним, что 6 июля на улице Изобильной Красноармейского района случилось частичное обрушение канализационно-насосной станции. К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных ведомств. Сначала сообщали о двух погибших, а 11 июля было обнаружено тело третьего человека.

13 июля в СК сообщили, что удалось обнаружить тело еще одного пропавшего рабочего. Личность четвертого погибшего установлена.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются специалистами.

Прокуратура