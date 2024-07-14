На месте взрыва КНС в Волгограде обнаружили тело четвертого погибшего

Напомним, что 6 июля на улице Изобильной Красноармейского района случилось частичное обрушение канализационно-насосной станции. К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных ведомств. Сначала сообщали о двух погибших, а 11 июля было обнаружено тело третьего человека.