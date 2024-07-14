В Новосибирске в реке Оби рядом с парком «Арена» утонул мужчина

В Новосибирске произошла еще одна трагедия на воде. В субботу, 13 июля, в реке Оби утонул молодой мужчина. Это произошло на глазах, отдыхавших в парке «Арена».
Очевидцы сообщают, что в реке решили искупаться двое детей. Недалеко от берег они попали в водоворот и начали тонуть. Спасать их бросились двое мужчин, но один из них не справился с течением и тоже стал тонуть. В паблике «Инцидент-Новосибирск» опубликованы свидетельства одной из женщин, которая была на берегу. Она рассказала, что детей в итоге спасли, а молодой человек погиб.
Добавим, что купание в Оби в районе парка «Арена» запрещено. Там установлены соответствующие знаки. Но несмотря на предупреждение в жаркие дни в воде можно увидеть и детей, и взрослых..
В региональном управлении МЧС сообщали, что с начала купального сезона-2024 в Новосибирской области утонули 46 человек.