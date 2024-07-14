В Новосибирске в реке Оби рядом с парком «Арена» утонул мужчина

Очевидцы сообщают, что в реке решили искупаться двое детей. Недалеко от берег они попали в водоворот и начали тонуть. Спасать их бросились двое мужчин, но один из них не справился с течением и тоже стал тонуть. В паблике «Инцидент-Новосибирск» опубликованы свидетельства одной из женщин, которая была на берегу. Она рассказала, что детей в итоге спасли, а молодой человек погиб.