Три человека пострадали при пожаре в общежитии в Каменске-Уральском

«Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
Из общежития самостоятельно эвакуировались 43 человека. Еще 7 человек из задымленного здания вывели спасатели. В пожаре пострадали три человека.
К настоящему времени пожар уже потушен. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц спецтехники.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге вчера вечером загорелась веранда летнего кафе на улице Куйбышева.
На вызов выехало пожарно-спасательное подразделение в составе 11 сотрудников МЧС и 4 единиц техники.