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Три человека пострадали при пожаре в общежитии в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском случился пожар в общежитие по адресу: ул. Пугачева, 31. В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что в огне пострадали три человека.

«Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Из общежития самостоятельно эвакуировались 43 человека. Еще 7 человек из задымленного здания вывели спасатели. В пожаре пострадали три человека.

К настоящему времени пожар уже потушен. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц спецтехники.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге вчера вечером загорелась веранда летнего кафе на улице Куйбышева.

На вызов выехало пожарно-спасательное подразделение в составе 11 сотрудников МЧС и 4 единиц техники.

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