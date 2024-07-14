В Новосибирске в аварии с автобусом и грузовиком погиб человек

Ночью в воскресенье, 14 июля, в Ленинском районе случилась страшная авария: грузовик врезался в автобус, погиб человек. Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
— В первом часу ночи 38-летни пьяный водитель на автомобиле «ФАВ» у дома № 71 на улице Блюхера въехал в стоящий у края проезжей части автобус «Киа Гранберд», — пояснили в ведомстве.
Увы, удар был такой силы, что серьезные травмы получили два пассажира иномарки. Один из них умер в машине скорой помощи.
Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливает Госавтоинспекция.