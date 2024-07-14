«Апокалипсис после дождя»: из-за ночного ливня в Челябинске встал общественный транспорт, дороги затоплены

— Сегодня около 8:30 выезжала с улицы Хохрякова до Российской. На затяжном повороте с Хохрякова на Кулибина не проехать, там даже автобусы меняют маршрут и едут выше по улице Мамина. По улицам Танкистов, Первой Пятилетки, Героев Танкограда и проспекту Ленина вполне можно ехать. А вот на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийская начинается «веселье», дорогу затопило. Машины если и рискуют проезжать, то едут очень медленно. Машин пять стояло на аварийке. Троллейбусы не едут в сторону центра, в сторону ЧТЗ троллейбус стоял на аварийке, — рассказала КП-Челябинск Виктория Комелькова. — Пришлось разворачиваться и выезжать на улицы Труда. Возле трамвайного депо все затоплено, но медленно можно проехать. Ближе к Областному суду, на перекрестке, опять потоп. Машины разворачиваются либо едут через дворы на улице Российская.