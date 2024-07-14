«Апокалипсис после дождя»: из-за ночного ливня в Челябинске встал общественный транспорт, дороги затоплены

Непогода накрыла некоторые районы Челябинска еще прошлым вечером. Ливень, сильный ветер и гроза задержались в городе на всю ночь. Поэтому утром челябинцев ждал сюрприз: затопленные улицы, вставшие троллейбусы, отсутствии трамваев и маршруток.
Машины встали
— На «Алмазе» море. Трамваи стоят, троллейбусы стоят, только новые красные тролейбусы едут без рогов, — сообщает читатель КП-Челябинск.
Зрелищные фотографии и видео, как машины рассекают водную гладь прямо на дорогах, разлетелись по социальным сетям. Многие челябинцы решают остаться дома. Но кто-то выехал еще утром и серьезно пожалел.
— Сегодня около 8:30 выезжала с улицы Хохрякова до Российской. На затяжном повороте с Хохрякова на Кулибина не проехать, там даже автобусы меняют маршрут и едут выше по улице Мамина. По улицам Танкистов, Первой Пятилетки, Героев Танкограда и проспекту Ленина вполне можно ехать. А вот на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийская начинается «веселье», дорогу затопило. Машины если и рискуют проезжать, то едут очень медленно. Машин пять стояло на аварийке. Троллейбусы не едут в сторону центра, в сторону ЧТЗ троллейбус стоял на аварийке, — рассказала КП-Челябинск Виктория Комелькова. — Пришлось разворачиваться и выезжать на улицы Труда. Возле трамвайного депо все затоплено, но медленно можно проехать. Ближе к Областному суду, на перекрестке, опять потоп. Машины разворачиваются либо едут через дворы на улице Российская.
Забавно, что затопленные дороги, по которым с трудом передвигаются машины, не останавливают самокатчиков. Например, у торгового центра «Алмаз» они с радостью несутся по воде, которая закрыла весь пешеходный переход.
Такси или общественный транспорт?
— С утра два раза на грантушке своей под мостами в Ленинский форсировал огромную лужу. Много «утопленников» стоит, — рассказывает таксист Евгений Козмиренко.
— Из центра на ЧТЗ не проехать, только если кругами или на вертолете, — поддерживают его другие таксисты.
К слову, цены на такси постепенно приходят в норму. А вот утром, около 8−9 часов, они были практически заоблачными. А более бюджетная замена в виде общественного транспорта оказалась доступна далеко не всем.
Из-за затопленной дороги автобус № 34 изменил маршрут и перебрался с улицы Салютной на улицу Первой Пятилетки. В Ленинский район и вовсе закрыли движение трамваев из-за большого скопления дождевой воды под мостами КБС.
— Стоим на остановке уже пол часа, ни одной маршрутки так и не было. Дождь прошёл апокалипсис какой-то, — пишет в соцсетях челябинка Татьяна Газизова.