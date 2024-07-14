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В Омске не вернулась с прогулки 9-летняя девочка

Ребёнка разыскивают волонтёры.

Источник: Соцсети

В поисковом отряде «Лиза Аллерт» объявили о поиске 9-летней девочки из Омска. Алиса Колесникова вчера вечером, 13 июля, ушла гулять и не вернулась. Местонахождение ребёнка до сих пор неизвестно.

Школьница была одета в чёрный топик, белые шорты и белые шлёпанцы. Рост девочки — 140 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем ребёнке, просят сообщать по телефонам 8−800−700−54−52 или 112. К поискам готовы привлечь добровольцев. Чтобы помочь волонтёрам, можно обращаться к инфоргу поискового отряда.

Ранее в Омске объявили о поиске 15-летнего мальчика. Он также вышел из дома на прогулку и не вернулся. Ранее мальчик уже уходил из дома. К счастью, подростка смогли найти волонтёры поисково-спасательного отряда «Доброспас». Дома его не было двое суток.