В Омске не вернулась с прогулки 9-летняя девочка

Ранее в Омске объявили о поиске 15-летнего мальчика. Он также вышел из дома на прогулку и не вернулся. Ранее мальчик уже уходил из дома. К счастью, подростка смогли найти волонтёры поисково-спасательного отряда «Доброспас». Дома его не было двое суток.